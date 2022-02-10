Полицейские приехали на вызов. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчины избили полицейских. Инцидент произошел в городе Татарске.

— . Женщина пожаловалась, что ее муж выпил и устроил дома скандал. Поэтому она вызвала полицию, чтобы они помогли его успокоить. На место приехало двое полицейских, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, муж сибирячки накинулся на сотрудников не один, а с родственником. Вместе они начали бить полицейских.

— Известно, что мужчины ранее были судимы за грабеж, кражи, а еще один из них за наркотики, — говорит источник.

Полицейские обратились в больницу. У одного сотрудника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у другого укус на бедре. Правоохранители начали проверку.

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