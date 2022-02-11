Сибиряк, который зарезал приятеля и вывез труп на санях, предстанет перед судом. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирской области будут судить 43-летнего мужчину, который жестоко расправился с собутыльником. Он зарезал его, а труп вывез на санях на свалку. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Предварительное следствие установило, что 27 ноября в доме по улице Рощинская в поселке Новопокровский Краснозерского района приятели распивали спиртное. В ходе застолья они поссорились. Фигурант по делу ударил приятеля ножом в шею, после чего, чтобы скрыть следы преступления, вывез его тело в санях на свалку, — рассказали подробности в Следственном комитете.

Сотрудники полиции совместно со следователями установили и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался житель поселка Рождественский Карасукского района.

На время следствия агрессора поместили в СИЗО.

В настоящий момент следователи собрали достаточно доказательств вины сибиряка. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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