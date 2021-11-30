Сибиряк зарезал знакомого и выбросил труп на свалку. Фото: СК РФ по НСО.

На свалке недалеко от поселка Новопокровский Новосибирской области нашли труп 38-летнего мужчины. На теле были явные следы насильственной смерти. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Известно, мертвеца нашли в понедельник, 29 ноября. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— На место прибыли следователи, полицейские и криминалисты. Был выполнен объем необходимых следственных действий, а также назначены экспертизы. Благодаря оперативно-розыскным действиями следователям и полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний житель поселка Рождественский Карасукского района, — уточнили в Следкоме.

Следователи установили, 27 ноября подозреваемый вместе с потерпевшим вместе распивали спиртное в доме, расположенном в поселке Новопокровский. Во время застолья они поссорились. 43-летний мужчина схватился за нож. Он пырнул им знакомого в шею. Тот от полученного ранения умер. После чего злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, погрузил труп в сани и вывез его на свалку.

Сейчас следователи выполняют комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Фигуранта по делу планируют отправить в СИЗО.

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