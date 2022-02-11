Новосибирск занял 9 место в мировом топе городов с самыми загруженными дорогами

Новосибирские водители чаще других застревают в пробках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирск занял девятое место в рейтинге всех городов планеты по пробкам. Информацию опубликовали на своем сайте аналитики зарубежной компании TomTom.

По данным специалистов сервиса, новосибирские водители проводят в пробках 110 часов в год — это около 4,5 дней. Уровень загруженности дороги в 2021 году составил 48 %, с 2019 года он вырос на 7 %. Зимние месяцы — самые тяжелые для новосибирских водителей.

Новосибирск занимает 9 строчку мирового рейтинга. Фото: скриншот сайта TomTom

Первое место в топе занял турецкий Стамбул, на втором месте ожидаемо расположилась Москва, а на третьем — Киев. Санкт-Петербург занял седьмую строчку рейтинга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала про городские пробки на утро 11 февраля.

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