Пробки в Новосибирске на утро 11 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 февраля 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 11 февраля 2022 года — сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной и Широкой. Сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. На улицах Котовского, Ватутина и Станиславского тоже заторы. Затруднено движение по Сибиряков-Гвардейцев и площади Лыщинского. Сложно проехать по улицам Покрышкина и Новогодней.

На правом берегу пробка на Большевистской в сторону Речного вокзала. А еще сложно проехать по Кирова, Гурьевской и Никитина.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро пятницы, 11 февраля, достиг 5 баллов.

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