В Новосибирске продлят дистанционное обучение для учеников средних классов

Карантин и дистанционное обучение с 14 февраля закончится у учеников 1-х, 9-х и 10-х классов. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в пятницу, 11 февраля.

Также в школу продолжат ходить ученики начальной школы и выпускные классы. Учащиеся с 5 по 8 классов останутся на дистанционке еще на неделю, а вот ученикам 9-х и 11-х классов предстоит подготовиться к важным экзаменам.

Напомним, ранее новосибирские родители пожаловались на то, что детям ставят «колы» за отсутствие домашнего задания во время болезни.

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