Новосибирским школьникам ставят «колы» за отсутствие домашнего задания во время болезни

Детям с высокой температурой приходится делать домашние задания и самим разбираться в теме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В электронном дневнике школьникам выставляют «единицы» за несданные домашние задания и отсутствие на уроке во время болезни. Причем причину отсутствия не указывают, а детям потом приходится в панике повышать низкий балл. Родители в шоке: им приходится делать «домашку» за больных детей, чтобы учителя исправили «кол».

— Ребенок болеет, болеет тяжело, лежит пластом с температурой, но учителя требуют выполнения д/з. Мать что должна делать? Выполнять д/з за больного ребенка? Пичкать ребенка жаропонижающими и заставлять выполнять задания? Справка в школу предоставлена, а в журнале двойки за несданные работы, — пожаловалась мама одной из учениц Дарья Макарова в Facebook.

В первый день выхода на учебу ее ребенка попросили сдать все работы за время болезни. Когда девочка сказала, что «домашки» нет, учительница поставила двойки за каждое задание.

Руководитель Штаба при министерстве образования Новосибирской области Ольга Василенко ответила Дарье, что дети не обязаны выполнять домашние задания во время болезни, и тем более не должны получать за это плохие оценки.

— Если ребенок болеет, в журнале ставится Н (выбирается маркер: по болезни). Может ли он присутствовать на уроке онлайн? Может. Должен ли он выполнять домашнее задание? Может. Но не обязан. Если не обязан, то и оценка за отсутствие д/з не ставится. Тем более, если родитель предупреждает классного руководителя или учителя, — считает Оксана Василенко.

Причина отсутствия ребенка на занятиях, как пишет Оксана Василенко, должна быть известна. Это либо болезнь, либо другая уважительная причина, либо прогул. Руководитель штаба считает выставление «колов» нарушением ведения документа строгой отчетности. Если «1» забудут исправить, электронная система учтет его в среднее арифметическое, и оценка за четверть будет снижена.

— Если ребенок в очном обучении не пришел на урок, мы же не ставим 2 пустой скамейке? Почему вдруг в онлайн появились другие требования? — удивляется она.

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