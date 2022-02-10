Под Новосибирском из Обской ЦГБ сделают ковидный госпиталь

С ковидом в ЦГБ Оби можно будет обращаться с 14 февраля.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске продолжают перепрофилировать больницы в ковидные госпитали. Теперь для пациентов с коронавирусам стала доступна Обская ЦГБ.
— К понедельнику, 14 февраля, готовим к приему больных с коронавирусом Обскую городскую больницу. Там будет развернуто 200 коек, — рассказала Аксенова.
По словам замминистра, в настоящее время большинство пациентов болеют в легкой форме, но в то же время увеличивается число госпитализаций из-за общего роста заболеваемости.
Напомним, что «легкие» больные могут наблюдаться у врача из дома. Причем они также могут оформить по звонку больничный или закрыть его.
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