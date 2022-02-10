Новосибирские поликлиники начали дистанционно лечить «легких» пациентов с ковидом

Дистанционный мониторинг позволит разгрузить первичное звено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку нового формата работы с инфекционными больными. Приказ Минздрава РФ и постановление главного санитарного врача России теперь допускают дистанционное ведение пациентов с коронавирусной инфекцией, оформление листка нетрудоспособности без посещения медорганизации и выписка с больничного после 7 дней болезни без ПЦР-теста — при этом врач по-прежнему придет домой к тем, кому это действительно необходимо.

— Если на прошлой неделе мы даже при легком течении заболевания приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме, — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по одному стандарту — во всех поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить «тяжесть» пациента.

— Регистратор отмечает основные параметры при опросе — результаты ПЦР-тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент ранее. Это все фиксируется в единой информационной системе — не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники, — объяснила замминистра.

Регистратор по универсальному алгоритму сразу сортирует пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям, к маленьким детям. Остальных могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксенова подчеркивает: к тем, кому это действительно необходимо, врач по-прежнему придет домой.

Врачи будут видеть всех пациентов своей поликлиники, которых им передают для дистанционного мониторинга. Больных будут обзванивать для оценки состояния и назначения лечения, при необходимости открывают больничный. После консультации к больному могут направить врача, или же оставить на аудиоконтроле. Все зависит от того, как протекает болезнь.

Несмотря на то, что «легкие» больные могут общаться с врачом, не выходя из дома, в поликлиниках останутся «красные зоны» для тех, кто хочет очного осмотра.

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