Мэрия Новосибирска очистит площади Карла Маркса и Калинина от незаконной торговли

Последствия незаконной торговли — горы мусора на площади. Фото: София Березовская

В Новосибирске ужесточат борьбу с незаконными торговыми точками на площадях. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Работа профильного департамента должна быть направлена, прежде всего, на борьбу с незаконной торговлей. Необходимо привести в порядок площади Маркса и Калинина. Контейнерной торговли в Новосибирске не должно быть, — заявил Анатолий Локоть.

В первую очередь мэр призвал привести в порядок площадь Калинина, так как именно на ней, по результатам голосования жителей Новосибирска, в 2022 году установят стелу «Город трудовой доблести», а также площадь Карла Маркса, которая станет воротами МЧМ 2023 года.

— Незаконная торговля уродует город, наносит экономический урон тем, кто занимается предпринимательством в соответствии с законодательством. Как конкурировать с теми, кто не платит за аренду, не платит налоги, неизвестно где берет товар? Это недобросовестная конкуренция. Уже нет времени на уговоры, необходимо усиливать работу, — считает градоначальник.

В мэрии уже обсудили ликвидацию незаконных торговых точек на 22 заседаниях профильной комиссии, приняли решение о демонтаже более 4,9 тысячи нестационарных объектов. За 2021 год было проведено более 1500 рейдов, в ходе которых обнаружили около 3 тысяч серьезных нарушений.

Напомним, ранее в Новосибирске возле ГУМа на левом берегу снесли киоски.

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