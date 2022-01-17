В Новосибирске возле ГУМа на левом берегу сносят киоски

Демонтаж киосков проводят в рамках подготовки к МЧМ-2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске снесли ряд киосков между ГУМом и торговым центром «Сан-Сити» на проспекте Маркса. Горожане заметили работающие автокраны рядом с ларьками в воскресенье, 16 января.

Около 20 лет в этих киосках из профлистов располагались точки по продаже еды и бюджетная парикмахерская. Теперь город облагораживают к МЧМ по хоккею.

Скоро в Новосибирске демонтируют почти все киоски, а законные павильоны переедут в новые микрорайоны.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечал, что такими мерами не борется с малым бизнесом, а приводит город в порядок в преддверии важных событий.

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