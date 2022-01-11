В Новосибирске в 2022 году демонтируют более 500 незаконных киосков

Демонтаж киосков проводят в рамках подготовки к МЧМ-2023. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске за прошедший 2021 год выявили 590 самовольно установленных киосков. Причем часть из них находятся на территории третьих лиц и поэтом сложно решить вопрос с их демонтажем. Об этом сообщили в мэрии города.

— Мы вступили в год, когда стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. И поэтому мы будем уделять большое внимание внешнему облику Новосибирска. Я поручал провести мониторинг, чтобы проверить законность установки тех или иных нестационарных торговых объектов. Подчеркиваю: мы не боремся с малым бизнесом, а приводим город в порядок в преддверии важных событий, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Также начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин подчеркнул что многие киоски не соблюдают специализацию. Например, в киосках, которые по документам продают прессу, фактически торгуют другой продукцией.

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