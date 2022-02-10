Новосибирская прокуратура проводит проверку после того, как 10-летнего мальчика выгнали из трамвая в мороз. Фото: Алексей ФОКИН

Новосибирская прокуратура организовала проверку после того, как 10-летнего школьника кондуктор выгнала из трамвая. Мальчик не смог оплатить проезд, а вариант, что деньги на нужной остановке заплатит его мама, работника общественного транспорта не устроил.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям работников МКП «Горэлектротранспорт» на предмет соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что проверку организовали по поручению прокурора Новосибирской области Якова Хорошева.

Напомним, кондуктор высадила ребенка в 9 километрах от дома, на конечной остановке «Бугринская роща». Мама мальчика сообщила, что звонила в Управление городского транспорта. Там ей сказали, что в случившемся она виновата сама. Так как родители обязаны следить за наличием денег у детей. Вероятно, там позабыли, что еще в феврале 2021 года депутаты Госдумы приняли закон, по которому высаживать детей из транспорта в случае неоплаченного проезда запрещено. Власти уверены, это создает угрозу для здоровья и жизни ребенка.

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