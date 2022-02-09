В Новосибирске кондуктор трамвая выгнала на мороз 10-летнего мальчика.
Фото: Алексей ФОКИН
В Новосибирске кондуктор трамвая высадила на остановке 10-летнего ребенка. Мальчик забыл деньги и не смог расплатиться за проезд. Альтернатива, которую предложил ребенок кондуктору, работника общественного транспорта не устроила.
— Моего сына высадили из трамвая на остановке «Бугринская роща» (конечная) в понедельник, 7 февраля, днем. Ребенок забыл деньги, и у него разрядился телефон. Пока сын был на связи, мы договорились, что встречу на остановке и заплачу за проезд, но кондуктор и слушать не стала, просто выгнала ребенка. Идти до остановки «Строительная», а это около 9 километров и 1 час 36 минут по времени, — написала мама мальчика в группе «АСТ-54».
По словам женщины, ребенка помогли найти неравнодушные люди — они доставили его домой.
Женщина уточнила, что звонила в Управление городским транспортом. Там ей сказали, что она сама виновата в случившемся, так как обязана следить за телефоном и наличием денег у ребенка.
— Бесспорно, это наша ответственность, но человеческое отношение никто не отменял, — уверена горожанка.
Женщина добавила, что ее сын испытал стресс. Она уверена, такое поведение кондуктора недопустимо.
Напомним, еще в феврале 2021 года депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому высаживать детей из транспорта в случае неоплаченного проезда запрещено. По мнению властей, это создает угрозу для здоровья и жизни ребенка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер