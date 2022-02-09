В министерстве соцразвития рассказали, куда сибиряки смогут потратить семейный капитал

С 2022 года семейный капитал можно будет потратить, например, на покупку сельхозтехники. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирской области с 2022 года для многодетных семей стали доступны 8 направлений, куда можно потратить семейный капитал. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Чаще всего многодетные семьи за счет семейного капитала улучшают свои жилищные условия или покупают машину. А с 2022 года они смогут потратить эти средства на приобретение сельхозтехники и оборудования, обучение детей, социальную интеграцию в общество ребенка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение компьютерной техники и периферийных устройств, — рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Сумма областного семейного капитала в этом году составит 116 тысяч 648 рублей.

Напомним, что по последним данным в нашем регионе проживает около 40 тысяч многодетный семей, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

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