В Новосибирской области за 5 лет многодетных семей стало больше в 2 раза

В 2016 году многодетных семей было около 21 тысячи. Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным в Новосибирской области количество многодетных семей за 5 лет увеличилось в 2 раза. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Сегодня в регионе проживает 38 тысяч 111 семей с тремя и более детьми — за пять лет их число выросло почти в два раза. В 2016 году таких семей было немного больше 21 тысячи, — рассказал губернатор Андрей Травников.

И чтобы не сбавлять темпы, в регионе из года в год наращивают меры государственной поддержки многодетных семей. Например, за ушедший 2021 год ежемесячные выплаты за третьего и последующих детей получали 20 тысяч 862 семьи, а в сумме выплаты составили почти 2,5 миллиарда рублей.

— К сожалению, сегодня и наш регион, и вся страна переживают период демографической «ямы». Естественный прирост населения падает. Ситуацию обостряет и пандемия. В 2021 году естественная убыль населения превысила рождаемость примерно на 14 тысяч человек, — сообщил Травников.

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