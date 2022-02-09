В Новосибирской области власти отправили на удаленку 30% работников

На удаленку отправят 30% работников. Фото: Иван Макеев

Власти Новосибирской области отправили 30% сотрудников на удаленную работу из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Такие правила прописаны в новых коронавирусных ограничениях, которые вступили в силу в среду, 9 февраля.

— Работодателям необходимо обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения удаленного режима работы на дому, — говорится на сайте правительства.

Напомним, ранее новые коронаирусные ограничения коснулись и постояльцев гостинец, с которых теперь будут требовать QR-коды или справку о перенесенной болезни. Также в области будет запрещено проведение массовых и публичных мероприятий.

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