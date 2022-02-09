В Новосибирской области с 9 февраля ввели новые коронавирусные ограничения

Новые ограничения ввели с 9 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 9 февраля, в Новосибирской области официально ввели новые коронавирусные ограничения. Документ ранее был одобрен на заседании правительства, 3 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

— На территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, — говорится на сайте правительства региона.

Также с 9 февраля размещение в гостиницах области будет осуществляться только при наличии действующего QR-кода. Он должен подтверждать, что постоялец отеля вакцинирован или за последние 6 месяцев болел коронавирусом, также можно предоставить отрицательный тест на ковид.

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