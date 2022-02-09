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Общество9 февраля 2022 3:31

Губернатору Новосибирской области пришел положительный результат теста на коронавирус

Однако глава региона сообщил, что чувствует себя нормально
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Андрей Травников еще несколько дней проведет на самоизоляции.

Андрей Травников еще несколько дней проведет на самоизоляции.

Фото: Александр ГЛУЗ

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

— Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет, — рассказал глава региона в соцсетях.

Также он отметил, что чувствует себя не так плохо из-за того, что вакцинировался. Еще неизвестно, «омикрон» это или нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что губернатор не вышел на работу из-за температуры.

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