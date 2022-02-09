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Общество9 февраля 2022 3:36

Британские СМИ написали про выборы талисмана Новогодней столицы в Новосибирске

Однако зарубежные издания совсем иначе поняли смысл опроса
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Бату практически стал талисманом Новосибирска. Фото: Владимир ГАБОВ

Бату практически стал талисманом Новосибирска. Фото: Владимир ГАБОВ

Крупнейшие зарубежные издания The Times и The Mirror перевернули смысл опроса за талисман Новосибирска как Новогодней столицы — они пишут про событие как политическое.

— Зоопарк решил отменить голосование за день до его закрытия, заявив, что выберет талисман сам. На момент завершения голосования Бату набрал 39,4% голосов, что означает, что орангутанг выиграл голосование, но неизвестно, будет ли он выбран, — сообщили The Mirror своей аудитории.

Издания пишут, что Бату стал символом свободы для россиян. Фото: скрин сайта The Mirror

Издания пишут, что Бату стал символом свободы для россиян. Фото: скрин сайта The Mirror

На самом деле выбор талисмана остается за новосибирцами, а не за зоопарком. Их животные вообще больше не будут участвовать в конкурсе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что скоро белочка, лиса и снегирь смогут побороться за звание талисмана Новогодней столицы.

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