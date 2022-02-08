В парке "У моря Обского" в Новосибирске спилят 14 аварийных деревьев

Деревья вырубят за три дня.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске, начиная с 8 февраля, в парке «У моря Обского» срубят 14 аварийных деревьев. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 8 по 11 февраля в парке срубят 11 берез и три сосны, которые находятся в аварийном состоянии, — рассказали в муниципалитете.
Напомним, что в конце декабря 2021 года предпринимателя, незаконно срубившего деревья на улице Кропоткина, обязали заплатить за них. Всего было срублено 33 дерева. Причем разрешено было убрать всего 6 из них, и провести омолаживающую обрезку остальных 27.
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