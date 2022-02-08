Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 16:37

В парке "У моря Обского" в Новосибирске спилят 14 аварийных деревьев

Работы будут идти с 8 по 11 февраля
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Деревья вырубят за три дня.

Деревья вырубят за три дня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске, начиная с 8 февраля, в парке «У моря Обского» срубят 14 аварийных деревьев. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 8 по 11 февраля в парке срубят 11 берез и три сосны, которые находятся в аварийном состоянии, — рассказали в муниципалитете.

Напомним, что в конце декабря 2021 года предпринимателя, незаконно срубившего деревья на улице Кропоткина, обязали заплатить за них. Всего было срублено 33 дерева. Причем разрешено было убрать всего 6 из них, и провести омолаживающую обрезку остальных 27.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирского предпринимателя, срубившего деревья на Кропоткина, обяжут заплатить за каждое из них

Восстановительная стоимость деревьев более 28 тысяч рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.