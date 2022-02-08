В Новосибирске Следком возбудил уголовное дело после смерти 4-х детей в Краснообской больнице

Следком будет расследовать уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти четырех детей в больнице Краснообска. Напомним, трагедии произошли в отделении детской онкологии и гематологии. О возбуждении дела КП-Новосибирск рассказала мама 9-летней Эвелины, которая скончалась в медучреждении осенью 2021 года.

— Поводом к возбуждению уголовного дела является постановление прокурора о направленных материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие в действиях неустановленного лица из числа медицинских сотрудников ГБУЗ НСО «НКЦРБ» признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, -говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

К слову, уголовное дело возбуждено по всем четырем случаям, которые произошли в больнице Краснообска.

— Я пойду до конца и постараюсь доказать вину врачей. Понимаю, это очень сложный путь, но я готова, — заявила мама девочки Умида Абдуллаева.

Также, по словам Умиды, она обратилась в страховую компанию, где провели экспертизу оказания помощи ее дочери в четырех медучреждениях. Результат показал, что нарушения произошли только в больнице в Краснообска.

Напомним, ранее родители детей, больных онкологией, заявили, что их ребятишек убил не рак, а инфекция в больнице Краснообска. Они утверждали, что причиной смерти их детей стал «сепсис», который еще больше усугубил состояние детей.

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