Врач Поздняков рассказал, какой постковидный синдром ждет новосибирцев после омикрона

Врач перечислил симптомы постковидного синдрома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Постковидный синдром может развиться у новосибирцев после «омикрона». Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков.

— Тошнота, рвота, диарейный синдром — достаточно частые симптомы ковид, вызванного Омикроном. 15 — 20 % всех заболевших, в числе прочих, отмечают именно эти симптомы, — уточнил Поздняков.

Подобные симптомы могут развиться через несколько недель после перенесенного коронавируса. По сравнению с другими штаммами, как пояснил инфекционист, постковидный синдром после «омикрона» встречается не так часто, а переносится легче.

Врач отмечает, что в данном случае лечить нужно именно последствие, а не причину — принимать лекарства, исходя из симптомов. То есть, например, если началась рвота — пить противорвотное и восстанавливать водный баланс.

Напомним, ранее Андрей Поздняков перечислил основные симптомы нового штамма коронавируса.

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