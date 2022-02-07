Губернатор Андрей Травников прокомментировал отмену выборов талисмана новогодней столицы

Губернатора удивило, что мэрия поставила в приоритет выбор новогодней символики. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что думает о скандале, который развернулся вокруг талисмана города. По его мнению, мэрия должна заняться насущными хозяйственными вопросами.

— Надеюсь, мэр и его коллеги в ближайшее время урегулируют скандалы, связанные с разработкой новогодней символики, и займутся приведением города в порядок, чтобы он имел ухоженный и праздничный вид, радовал жителей и гостей областного центра высоким качеством городской среды, — сообщил Травников.

По словам губернатора, его удивляет, что вместо подготовки Новосибирска к масштабным мероприятиям, например, к МЧМ-2023, мэрия поставила в приоритет выбор новогодней символики.

Напомним, что Новосибирский зоопарк попросил отменить голосование за символ новогодней столицы. Администрация зверинца посчитала, что выборы приобрели «политический характер». И теперь в выборах смогут поучаствовать и белочка, которая является символом Академгородка, и ручные лисы, и даже снегирь

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