Видео столкновения «скорой помощи» с седаном появилось в соцсетях

В ДТП пострадали трое. Фото: кадр из видео

Момент ДТП на улице Кирова в Новосибирске, в котором седан врезался в карету «скорой помощи», попал в объектив видеорегистратора. Напомним, что произошла авария днем в понедельник, 7 февраля.

На кадрах, которые опубликовали в паблике ВКонтакте «АСТ-54», можно рассмотреть, что скорая двигалась с включенными мигалками, а седан вылетел с правой стороны и зацепил ее. Из-за удара скорую занесло, и она врезалась в здание.

Также в МВД по Новосибирской области уточнили, что в аварии пострадали трое человек. И на данный момент они находятся в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «скорая помощь» столкнулась с седаном и врезалась в здание

Кадры с места ЧП появились в соцсети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.