В Новосибирске «скорая помощь» столкнулась с седаном и врезалась в здание. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 7 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска карета «скорой помощи» столкнулась с седаном белого цвета. Очевидцы сфотографировали последствия аварии и опубликовали кадры в соцсети.

— На пересечении улиц Добролюбова и Кирова спецавтомобиль столкнулся с белым седаном, после чего карета скорой помощи врезалась в дом №113/4 на улице Кирова, — написал автор сообщения в паблике «АСТ-54».

По словам очевидцев, на место аварии приехала вторая машина «скорой помощи». В ГИБДД по Новосибирску случившееся пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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