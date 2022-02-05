Мэрия Новосибирска объяснила, почему на одну бездомную собаку тратится 240 тысяч рублей в год

По словам мэрии, больше денег уходит на зарплаты специалистам, а не на корм животным. Фото: Василий Вахрин

В мэрии Новосибирска объяснили, из чего складывается сумма на содержание одной бездомной собаки. Стоимость стерилизации, вакцинации, маркирования, содержания собак в течение 24 суток и возврата на прежнее место обитания действительно обходится в 20 тысяч рублей.

Но если собака остается агрессивной, ее оставляют в приюте на всю жизнь. И затраты выходят куда больше.

— Для таких собак необходимо создание новой инфраструктуры. Стоимость строительства приюта для содержания 250 животных составляет не менее 80 миллионов рублей. 240 тысяч рублей в год на содержание собаки — сумма ориентировочная, она включает в себя все затраты. Нужно оплачивать работу ветеринаров, специалистов по уходу за животными, водителей, ловцов животных, административно-управленческого аппарата. Кроме того, деньги идут на коммунальные расходы, содержание автопарка, корм, препараты, лечение, ежегодную вакцинацию, на вывоз и утилизацию отходов, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

При этом в мэрии отметили, что чем больше животных в приюте, тем больше траты на коммуналку и зарплаты сотрудников. По ориентировочным подсчетам содержание приюта на 250 животных обходится в 60 миллионов рублей ежегодно. При этом затраты на специальный корм составляют не более 200 рублей в сутки.

Напомним, ранее сумма годового содержания собак возмутила новосибирцев. Владельцы частных приютов тогда рассказывали, сколько денег на те же процедуры тратят они.

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