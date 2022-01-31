«За что такие деньги?»: почему в Новосибирске на одну бездомную собаку тратят 240 тысяч в год

По словам мэра, в месяц на одну собаку в приюте тратится около 20 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске обсуждают вопрос о том, что делать с бездомными собаками. Их содержание обходится городу в серьезную сумму: ее обнародовал мэр Анатолий Локоть.

— За последние 3 года Новосибирским центром по проблемам домашних животных было принято более 7,5 тысячи заявок на отлов, и в последнее время их количество растет. За год отловлено более 2 тысяч собак, то есть каждая четвертая. Но прямо хочу сказать, что в связи с применением Федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными…». -Ред.) отлов и содержание животных резко подорожали. Сейчас отлов стоит 20 тысяч рублей на одну голову, содержание — 240 тысяч на одну собаку в год. Согласитесь, затраты серьезные. При этом нет никаких федеральных программ, федеральное финансирование законом не предусмотрено, это большая нагрузка для региональных властей и муниципалитета. И мы ежегодно выделяем свыше 30 миллионов рублей именно из городского бюджета плюс 4 миллиона — из областного, — назвал цифры мэр на встрече с журналистами.

Горожан эта сумма удивила. Вот и слушатели Радио «Комсомольская правда», узнав эту информацию, начали негодовать: 240 тысяч в год — это же 20 тысяч в месяц. На одну собаку. Не много ли?

— Моя жена плотно занимается этой темой: в приюте на кормление каждой собаки ежедневно тратится 50 рублей. Понятно, что нужно учитывать прививки и стерилизацию, но 240 тысяч на одну собаку — это жирно! Обидно, что собакам выделяется 240 тысяч, а мне — 170. Отдайте эти деньги мне, я вам весь город приютами застрою, — заявил слушатель Николай.

А мы решили обзвонить приюты, чтобы понять, во сколько им обходится содержание одной собаки.

ЩЕНЯТА — САМЫЕ ДОРОГИЕ

Владельцы новосибирских приютов говорят, что содержание собаки иногда действительно может влететь в копеечку, особенно если животное заболело. Например, счет за прием ветеринара и лечение может раздуться до 20 — 30 тысяч рублей, а потом собаку придется несколько месяцев кормить дорогим лечебным кормом. Но все же это форс-мажорные ситуации, и обычно содержание животных обходится намного дешевле.

— Один маленький щенок обходится примерно в 10 тысяч рублей. А взрослая собака на передержке — в среднем 4 тысячи. Когда мы заказывали отлов, в среднем это стоило 5 тысяч рублей, стерилизация — 2 — 3 тысячи, вакцинация — тоже около 2 тысяч, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Анциферова, хозяйка приюта «Ушастики».

Эти же цифры подтверждает руководитель приюта «Верность» Оксана Малашкевич:

— Могу сказать, что цифры сильно преувеличены. Мэр вряд ли ездил сам по приютам и смотрел содержание собак, узнавал, как они едят и как живут. Многое зависит от того, чем животных кормят. Иногда даем обрез мяса, иногда — кашу, иногда — сухой корм с витаминами, в зависимости от того, что у нас есть. Собак кормим один раз в день. Получается 3 — 4 тысячи рублей в месяц на одну собаку. Чем меньше животное, тем меньше денег на корм. С учетом вакцинации и зарплаты сотрудникам содержание, может быть, получается чуть дороже. К слову, мы редко покупаем корм сами, во многом помогают люди. И есть приюты, где собак кормят кашами, которые привозят из школ и садиков, то есть там на питание не тратят ни рубля.

Несложно посчитать, что годовое содержание одной собаки составит около 36 — 48 тысяч, а щенка — около 120 тысяч рублей. То есть реальные траты, по мнению владельцев приютов, меньше заявленной суммы как минимум в 2 раза.

НУЖЕН НОВЫЙ ЗАКОН

Депутат Ростислав Антонов объясняет, откуда взялась такая цифра — 240 тысяч. Говорит, что градоначальник не ошибся, а общественники просто посчитали не все затраты.

— Мэр видит ситуацию в общем, поскольку он знает не только о том, сколько потрачено на питание и проживание животных, но и на обслуживающий персонал, который следит за животными, чистит клетки, носит еду и прочее. Это, конечно, большая сумма, городу все это обходится очень дорого, — говорит Ростислав Антонов.

При этом в Новосибирске количество нападений бездомных собак на людей увеличивается с каждым годом. Так, например, в 2020-м было зафиксировано 1150 нападений, а в 2021-м — уже 1170.

— Прописанные в законе требования к содержанию животных не обеспечивают безопасное нахождение на одной территории людей и собак, не устраняют причины, способствующие росту количества безнадзорных животных, — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он предлагает внести изменения в федеральный закон и в обязательном порядке регистрировать домашних животных. Так, если собака потеряется, ее хозяина быстро найдут. А если человек выгонит собаку, то его можно будет наказать, взыскать с него деньги на содержание пса.

Напомним, речь идет о предложении Локтя об обязательной вакцинации питомцев. В числе других предложений и обязательная регистрация и учет животных, чтобы их легче было искать в случае пропажи, а также запрет на нахождение собак без намордника и поводка вне мест, отведенных муниципалитетом для их выгула.

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