Министр здравоохранения Новосибирской области объяснил детскую смертность от коронавируса

За последнее время в области скончались две маленькие девочки от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Константин Хальзов прокомментировал смертность детей из-за коронавируса в Новосибирской области. По его словам, в регионе нет как таковой тенденции увеличения детской смертности от коронавируса. Об этом он рассказал, 3 февраля, на брифинге с журналистами.

— У нас совсем минимальная смертность от новой коронавирусной инфекции у детей. Все случаи связаны с тяжелой сопутствующей патологией. Ковид не причина. Он, конечно же, сыграл определенную роль, но у каждого ребенка было серьезное сопутствующее заболевание. Поэтому сказать, что у нас какая-то тенденция на сегодняшний день есть — абсолютно нет, — пояснил он.

Но то, что детей госпитализируется много с коронавирусом — это глава областного Минздрава подтверждает.

Напомним, ранее оперштаб Новосибирской области заявлял, о том, что от коронавирусной инфекции скончались девочки 3-х и 7 лет.

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