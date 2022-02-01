7-летняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Тем временем поставлен еще один рекорд по заболеваемости - 715 человек за день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 февраля в Новосибирской области поставлен новый рекорд по заболеваемости. 715 человек заразились коронавирусом за последний день. В сумме число заболевших за все время составляет 104 583 человека.

Выздоровели за день еще 395 человек — почти в два раза меньше. Умерших — 12 человек, среди них оказался и ребенок.

— Умерли шесть мужчин от 22 до 92 лет, пять женщин от 38 до 96 лет и девочка 7 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 643 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 247 человек, среди них 47 пациентов подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 2 737 человек, в том числе 173 ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.