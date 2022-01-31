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Общество31 января 2022 12:19

В Новосибирской области прививку от коронавируса поставили уже 90 детей

Об этом сообщили в региональном минздраве
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Всего в регион поступило более 2 093 175 доз вакцин.

— В настоящее время первым компонентом было привито 1 494 152 человека, завершили курс вакцинации 1 410 903 человека, — сообщили в областном минздраве. — Среди людей, старше 60 лет, вакцинировано и ревакцинировано 493 575 сибиряков.

На прошлой неделе в регионе также стартовала вакцинация детей старше 12 лет вакциной «Спутник М». За прошедшие дни было привито уже 90 ребят.

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