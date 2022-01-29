Новосибирская дочерняя компания РОСНАНО подала на банкротство

Долг компании составил более 317 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская компания Литэко, которая является управляющей компаний для единственного в России крупносерийного производства литий-ионных аккумуляторов, подала на самобанкроство. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда.

— 27 января, компания подала на самобанкротство. Сумма исковых требований 317,19 миллионов рублей, — сообщается в карточке дела.

Пока дело не рассмотрено, но судью на него назначили.

Напомним, что компания по вывозу твердых коммунальных отходов Экология-Новосибирск, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов, также подала иск о самобакротстве. Задолжала компания почти 2 миллиарда рублей.

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