Новосибирцам предлагают записать детей на вакцинацию от коронавируса в школах

Официально вакцина в Новосибирскую область еще не поступила. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске по родительским чатам стали ходить сообщения о записи детей на вакцинацию от ковида в школах. В тексте сообщения спрашивается, кто из сибиряков готов отвести ребенка на прививку.

— Уважаемые коллеги, прошу сообщить в чате потребность в детской вакцине ГамКовидВак-М и указать количество комплектов до 21 января 2022 года, — такое сообщение пришло подписчику КП-Новосибирск.

Вот такие сообщения гуляют по родительским чатам. Фото: читатель КП-Новосибирск

В минздраве Новосибирской области КП-Новосибирск эту информацию оперативно не прокомментировали. Мы направили запрос в ведомство, чтобы разобраться, действительно ли школьников будут прививать от ковида.

Напомним, в конце декабря 2021 года министр образования региона Сергей Федорчук предположил о начале детской вакцинации в регионе. Это был лишь вопрос времени после того, как в России зарегистрировали первую вакцину от ковида для детей «Спутник М». Ей можно прививать детей от 12 лет. Тем, кто младше 15 для вакцинации понадобится согласие родителей, подростки старше 15 смогут привиться самостоятельно.

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