В Новосибирской области подростков от коронавируса могут прививать в школах

В Новосибирской области подростков от коронавируса могут начать прививать в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области подростков от коронавируса могут начать прививать в школах. Об этом КП-Новосибирск сообщил министр образования регионе Сергей Федорчук. Напомним, недавно в России была зарегистрирована первая вакцина от ковида для детей «Спутник М». Когда она поступит в наш регион, еще неизвестно, однако в Новосибирской области уже готовятся к тому, чтобы начать ее применять.

— Разумеется, вакцинации у нас добровольная, все будет проводиться с согласия родителей. Сейчас, конечно, идет речь о том, чтобы включить эту прививку в календарь профилактических прививок, но даже в этом случае будут существовать противопоказания и прочие нюансы, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук. — Точный механизм работы с этой вакциной у нас пока не понятен, однако, на мой взгляд, было бы удобнее организовать вакцинацию сразу в школьных кабинетах, чтобы лишний раз не таскать детей по поликлиникам. С руководителями образовательных организаций уже были проведены беседы, они готовы к этой работе.

Напомним, новой вакциной можно будет прививать детей от 12 лет. Тем, кто младше 15 для вакцинации понадобится согласие родителей, подростки старше 15 смогут привиться самостоятельно.

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