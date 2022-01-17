Прокуратура проводит проверку после возгорания автобуса с 35-ю пассажирами в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку после возгорания автобуса с 35 пассажирами в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Новосибирская прокуратура проводит проверку о нарушении прав пассажиров после возгорания пассажирского автобуса № 103 на улице Немировича-Данченко.

— Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе соответствие транспортных средств обязательным требованиям, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, в результате ЧП чудом никто из людей не пострадал. Все 35 пассажиров успели покинуть салон загоревшегося автобуса. Проверку по факту случившегося проводят и следователи.

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