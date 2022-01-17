Прокуратура проводит проверку после возгорания автобуса с 35-ю пассажирами в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку после возгорания автобуса с 35 пассажирами в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".
Новосибирская прокуратура проводит проверку о нарушении прав пассажиров после возгорания пассажирского автобуса № 103 на улице Немировича-Данченко.
— Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе соответствие транспортных средств обязательным требованиям, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
Напомним, в результате ЧП чудом никто из людей не пострадал. Все 35 пассажиров успели покинуть салон загоревшегося автобуса. Проверку по факту случившегося проводят и следователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ленинском районе Новосибирска сгорел пассажирский автобус
По предварительным данным, обошлось без пострадавших (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер