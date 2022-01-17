В Новосибирске экспресс-тесты выявили ковид у 35 школьников

Тестирование провели в 172 школах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У 35 новосибирских старшеклассников выявлен положительный тест на Covid-19. Об этом на оперативном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Проведено экспресс-тестирование в пятницу в 172 школах среди одиннадцатиклассников — 6446 учащихся были протестированы, из них положительный результат был выявлен у 35 учеников, — сообщил градоначальник.

Известно, что до этого еще 13 учащихся получали положительный тест на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день на онлайн-обучение ушли 16 классов.

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