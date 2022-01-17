Мэрия Новосибирска простила долги ГК «Дискус» ради спокойствия горожан

Мэрия отозвала исполнительные листы к ООО «Дискус-строй» Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мэрия Новосибирска отозвала исполнительные листы о взыскании долгов со строительных компаний ГК «Дискус», владельцем которых является депутат горсовета Алексей Джулай. Официальный ответ пресс-центра мэрии о взыскании долгов с ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус-Плюс» общественник Евгений Митрофанов опубликовал на своей странице в Facebook 14 января.

— Мэрия отозвала исполнительные листы к ООО «Дискус-строй» чтобы не привести к ухудшению финансовой состоятельности, — подписал полученный ответ общественник.

В мэрии действительно указали, что причиной такого решения стало возможное ухудшение финансовой состоятельности застройщика. А это в дальнейшем может привести к проблемам с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам.

Компании застраивали жилмассивы «Плющихинский» и «Просторный» в Новосибирске, а также имели долги перед мэрией за аренду земли. Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что мэрия обновила список должников за аренду земли. Среди них 4 компании имели долг свыше 100 миллионов рублей, а на первом месте числилась «Дискус-строй».

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