Мэрия Новосибирска опубликовала список должников за аренду земли

Мэрия опубликовала список компаний-должников Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэрия Новосибирска опубликовала обновленный список должников по договорам аренды земельных участков. Информация появилась на сайте мэрии Новосибирска 21 декабря.

В этом году городу остались должны 239 компаний. Большинство из них обанкротились или находятся на стадии оформления банкротства.

Среди задолжавших мэрии компаний четыре арендатора имеют долг свыше 100 миллионов рублей. На первом месте строительная компания «ДИСКУС-Строй», далее следуют банкроты «Авантаж» и «Доступное Жилье Новосибирск», а также машиностроительный завод «Сибсельмаш».

В прошлом году мэрия публиковала список неплательщиков, в котором было почти в два раза больше компаний — всего 543 организации.

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