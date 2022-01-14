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Общество14 января 2022 8:46

Жителей Новосибирска ожидает перепад температур свыше 30 градусов

Крещенские морозы резко сменятся оттепелью
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Жителей Новосибирска ожидает перепад температур свыше 30 градусов.

Жителей Новосибирска ожидает перепад температур свыше 30 градусов.

Фото: Василий Вахрин

Новосибирские синоптики прогнозируют резкие перепады температур в ближайшие дни — они составят свыше 30 градусов. Так, потепление ожидается с субботы, 15 января. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— С 15 по 17 января на территории города Новосибирска ожидается значительное повышение температуры воздуха до 0 °С. 16 января в ночные часы ожидаются осадки в виде умеренного снега, метель, усиление скорости ветра до 17 м/с, днем 16 и 17 января ожидаются осадки в виде мокрого снега,- говорится в сообщении мэрии.

В ночь ну субботу, 15 января, будет морозно — -22..-24 °С, к утру потеплеет до -14..-16 °С. Днем 15 января в городе будет -3..-5 °С, ветер будет дуть южный, ночью 2-7 метров в секунду, днем порывы достигнут 7-12 метров в секунду. Осадков не ожидается. Ночью местами возможна изморозь, на дорогах гололед.

В воскресенье, 16 января, ночью будет -5..-7 °С, днем -1..-3 °С, ветер будет дуть южный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью ожидается небольшой умеренный снег, возможны метели. А днем в городе будет идти мокрый снег. На дорогах будет скользко — гололед.

17 января к утру воздух прогреется до 0 градусов. Порывы южного ветра достигнут 11 метров в секунду. В Новосибирске возможен небольшой мокрый снег. На дорогах прогнозируют гололед.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в мэрии призвали руководителей организаций очистить кровли зданий от снега и наледи.

Также новосибирцам напомнили, что в случае ЧС надо звонить по номерам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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