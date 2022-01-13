Видео Новосибирска, окутанного смогом, появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 13 января, в соцсети появилось видео, как Новосибирск окутал плотный смог. Пугающие кадры опубликовали в группе «АСТ-54».

— Практически в всех районах города видимость ограничена, на улице ощущается едкий запах,— говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске до 15 января ввели режим «черного неба». Связано это с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют накоплению в атмосфере вредных примесей. Предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов. А новосибирцам посоветовали проводить на улице меньше времени.

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