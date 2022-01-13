В Новосибирске объявили режим «черного неба» до 15 января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В среду, 13 января, на территории Новосибирска объявили режим «черного неба. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— С 15 часов 13 января до 10 часов 15 января на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — указано в объявлении на сайте мэрии.

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» уточнили, что в городе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предприятиям рекомендуется сократить количество выбросов. Новосибирцам не советуют проводить много времени на улице.

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