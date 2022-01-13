В массовой аварии в Новосибирске на Выборной пострадала 7-летняя девочка

Тройная авария произошла в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Вечером в понедельник, 13 января, произошла массовая авария в Октябрьском районе. По информации Госавтоинспекции, в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок.

Авария произошла из-за того, что 37-летний водитель автомобиля Kia Ceed на Выборной возле дома № 199к1 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями: Honda CR-V и Nissan Vanette.

Девочка осталась жива благодаря детскому креслу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

— В момент ДТП в автомобиле Honda CR-V находился ребенок 2015 года рождения (девочка), которая сидела сзади слева в детском удерживающем устройстве и кресло, была пристегнут пятиточечным ремнем безопасности, — уточнили в Госавтоинспекции.

Девочку отвезли в больницу для установления диагноза. На месте работает экипаж ДПС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что под Новосибирском иномарка сбила 10-летнюю девочку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.