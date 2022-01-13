В массовой аварии в Новосибирске на Выборной пострадала 7-летняя девочка

Тройная авария произошла в Октябрьском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
Вечером в понедельник, 13 января, произошла массовая авария в Октябрьском районе. По информации Госавтоинспекции, в тройном ДТП пострадал 7-летний ребенок.
Авария произошла из-за того, что 37-летний водитель автомобиля Kia Ceed на Выборной возле дома № 199к1 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями: Honda CR-V и Nissan Vanette.
Девочка осталась жива благодаря детскому креслу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
— В момент ДТП в автомобиле Honda CR-V находился ребенок 2015 года рождения (девочка), которая сидела сзади слева в детском удерживающем устройстве и кресло, была пристегнут пятиточечным ремнем безопасности, — уточнили в Госавтоинспекции.
Девочку отвезли в больницу для установления диагноза. На месте работает экипаж ДПС.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что под Новосибирском иномарка сбила 10-летнюю девочку.
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