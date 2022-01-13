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Происшествия13 января 2022 4:36

Под Новосибирском иномарка сбила 10-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу
Галина СИМОНОВА
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В Бердске иномарка сбила 10-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Бердске иномарка сбила 10-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Бердске иномарка сбила 10-летнюю девочку, переходившую дорогу. ДТП произошло в пятницу, 12 января.

— Около часа дня 47-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» ехал по улице Первомайская со стороны улицы Вокзальная в сторону улицы Ленина. Около дома №12 по улице Первомайская он сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Школьница получила травмы, а на месте произошедшего работает экипаж ГИБДД.

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