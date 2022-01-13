Иммунолог рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение вакцинированным от ковида

Врач советует не нырять в прорубь сразу после вакцинации
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Приближается Крещение. Для верующих в Новосибирске будут работать несколько купелей. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал КП-Новосибирск о том, нужно ли окунаться в прорубь на Крещение, 19 января, тем, кто привился от ковида.
— Если человек вакцинировался давно, то можно, а если прививка была поставлена недавно, и он хочет нырнуть в прорубь, то я бы посоветовал от этого воздержаться. Причина, в том, что вообще не рекомендуется значительная физическая нагрузка после вакцинации, это касается и посещения бани, сауны в их число присоединяется прорубь. Речь про 2-3 суток, потому что именно в эти дни может произойти нежелательная реакция. 72 часа необходимо отсчитать после поставленной вакцины это касается и обычного принятия душа, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Болибок.
Необходимо себя поберечь и три дня не нырять в прорубь, а уже после истечения срока делайте, что хотите, добавил специалист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Купели на Крещение в Новосибирске 2022: официальный список прорубей, адреса, советы спасателей
В мэрии назвали адреса купелей на Крещение в Новосибирске 2022 (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер