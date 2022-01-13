Иммунолог рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение вакцинированным от ковида

Врач советует не нырять в прорубь сразу после вакцинации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приближается Крещение. Для верующих в Новосибирске будут работать несколько купелей. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал КП-Новосибирск о том, нужно ли окунаться в прорубь на Крещение, 19 января, тем, кто привился от ковида.

— Если человек вакцинировался давно, то можно, а если прививка была поставлена недавно, и он хочет нырнуть в прорубь, то я бы посоветовал от этого воздержаться. Причина, в том, что вообще не рекомендуется значительная физическая нагрузка после вакцинации, это касается и посещения бани, сауны в их число присоединяется прорубь. Речь про 2-3 суток, потому что именно в эти дни может произойти нежелательная реакция. 72 часа необходимо отсчитать после поставленной вакцины это касается и обычного принятия душа, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Болибок.

Необходимо себя поберечь и три дня не нырять в прорубь, а уже после истечения срока делайте, что хотите, добавил специалист.

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