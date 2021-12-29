Купели на Крещение в Новосибирске 2022: официальный список прорубей, адреса, советы спасателей

Рассказываем, какие купели будут работать в Новосибирске в ночь на 19 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где откроют купели на Крещение в Новосибирске 2022 - вопрос, который в период пандемии волнует многих горожан. Коронавирус внес свои коррективы в проведение многих мероприятий, и Крещение не станет исключением.

КАК ПРОЙДЕТ КРЕЩЕНИЕ-2022 В НОВОСИБИРСКЕ

Поскольку в городе действуют антиковидные ограничения, организаторам необходимо соблюсти дополнительные организационные требования по соблюдению дистанции и наличию у всех медицинских масок.

Горожанам запрещено купаться в самостоятельно вырубленных прорубях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Спасатели МАСС напоминают: для безопасного проведения религиозного праздника рекомендуется проводить обряд только в официально разрешенных местах. Самовольная организация прорубей запрещена. Взаимодействие служб поможет избежать пробок на дорогах к местам подъезда к купелям, столпотворения людей, а дежурство спасателей сделает праздник максимально безопасным, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

КАК ПРАВИЛЬНО ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?

Крещенские купания могут быть полезны только для «моржей» и закаленных пловцов. Для всех остальных, даже регулярно занимающихся спортом, такие водные процедуры — стресс, которые могут навредить. Врачи предупреждают, что беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца, почек и легких и сахарным диабетом категорически запрещено купаться в проруби.

Спасатели и врачи предостерегают: если вы не закалены, лучше не погружаться в ледяную воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Резкая смена температур может привести к спазму сосудов, может случиться остановка сердца, инфаркт миокарда и аритмия. Многие внешне здоровые люди имеют гипертонию. Считается, что если вы принимаете препараты, внешне здоровы и справляетесь со скачками артериального давления — то все нормально. Это не так. Даже с машиной скорой помощи очень сложно оказать помощь на месте, — рассказала КП-Новосибирск главный врач новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Оксана Дунничева.

Спасатели МЧС рекомендуют перед погружением разогреться: сделать несколько приседаний и наклонов. За час до крещенских купаний обязательно нужно поесть.

— Если организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейти в тёплое помещение. Категорически запрещено употреблять алкоголь! Он дает лишнюю нагрузку на сердце и, кроме того, не разогревает, а лишь ускоряет переохлаждение, — предупреждают спасатели.

После купания нужно сразу согреть себя, не стоя долго на морозе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АДРЕСА КУПЕЛЕЙ

- Озеро Жемчужина Сибири (Заельцовский район)

- Река Обь в микрорайоне Затон (Ленинский район, ул. Заобская, 97)

- Река Обь в микрорайоне Европейский Берег (Октябрьский район, возле Бугринского моста)

- Обское водохранилище, пляж «Бумеранг» (Советский район, парк «У моря Обского»)

Официально утвержденный полный список купелей будет сформирован в январе 2022 года.

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