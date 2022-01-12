В НГУ рассказали, почему отказались проводить «Тотальный диктант» в 2022 году

Запрос на 2022 год от фонда не поступал. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В НГУ прокомментировали причину отказа провести «Тотальный диктант» на базе университета. Напомним, что ранее руководитель фонда, курирующего акцию, Ольга Ребковец рассказала, что в 2021 году им разрешили в последний раз провести диктант в стенах НГУ. А сейчас их организацию «выселили» из университета.

— В 2019 году штаб «Тотального диктанта» по инициативе Ольги Ребковец переехал в Москву. Новосибирск по ее же инициативе перестал быть столицей диктанта. И филологи из НГУ отказались принимать участие в акции. Поэтому и предоставлять помещение для диктанта стало не целесообразно, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе НГУ.

Также в НГУ отметили, что от фонда еще не поступал запрос на проведение акции в 2022 году.

— Поскольку запроса на 2022 год не было, организация «Тотального диктанта» в университете с кафедрой общего и русского языкознания не обсуждалась, — уточнили в НГУ.

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