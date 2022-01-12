Руководитель «Тотального диктанта» заявила, что НГУ хочет избавиться от проекта

НГУ против Тотального диктанта Фото: Олег ЗОЛОТО

Идея «Тотального диктанта» родилась в НГУ. Сейчас фонд выселяют, а ректорат университета в 2021 году разрешил провести там диктант в последний раз. Об этом руководитель фонда Ольга Ребковец во вторник, 11 января, сообщила на своей странице в фейсбук.

— Летом 2021 года нас попросили сменить юридический адрес. Ок, сменили. Затем попросили освободить занимаемую диктантом часть помещения. Согласились. Сейчас нам сообщают, что туда периодически приходят комендант и охрана, чтобы удостовериться, что мы точно съехали, — сообщает Ольга Ребковец.

Также Ольга поделилась, что в 2021 году с ректоратом НГУ было очень сложно договориться о проведении диктанта, там попросили, чтобы это было в последний раз. Есть большая вероятность, что больше «Тотальный диктант» на главной площадке Новосибирска проводить не будут.

— Все больше убеждаюсь в том, что Тотальный диктант университету просто не нужен, не нужен до такой степени, что он хочет от него очиститься. Очень буду рада ошибиться в своих суждениях, — пишет руководитель проекта.

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