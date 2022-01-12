В ГУФСИН отрицают пытки заключенных в СИЗО-1 Новосибирска

Истязания осужденных не подтвердились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ГУФСИН опровергли обвинения трех заключенных в том, что их избивали надзиратели в СИЗО-1. Ранее несколько осужденных пожаловались на жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения.

— Один из осужденных неоднократно обращался с заявлениями о якобы нарушении его прав. По каждому заявлению проводилась проверка, но нарушения не были выявлены. Поведение осужденного носит не более чем демонстративно-шантажный характер, — сообщили в ГУФСИН. — По факту травм другого заключенного также проводилась проверка, но его доводы в адрес сотрудников СИЗО-1 не подтвердились. Ни физическая сила, ни специальные средства к нему не применялись. Заявление третьего заключенного о нарушении его прав сейчас проверяется. Сам обвиняемый пояснил, что травмировался по собственной неосторожности.

Также в ГУФСИН подчеркнули, что в декабре 2021 года СИЗО-1 посетили члены Общественной наблюдательной комиссии региона по правам человека и прокуратура. И никаких жалоб от осужденных не поступало.

Ранее, КП-Новосибирск писала о заключенном, который напал на надсмотрщика. Свою вину осужденный признал не сразу. За нападение ему добавили еще два года к сроку.

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