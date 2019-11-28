«Свет помешал»: противник пыток над заключенными устроил бунт в новосибирской колонии

СЕГОДНЯ 20:50 2019-11-28T20:50:36+03:00

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Противник издевательств над заключенными Константин Щукин побывал в колонии строгого режима ИК-8 во время утреннего подъема. Поводом для скандала и нападения на замдежурного начальника колонии стал ЧП.

Конфликт произошел 6 сентября около шести утра, когда потерпевший будил заключенных в соответствии с графиком. Во время обхода сотрудник ГУФСИН заметил черный пакет на лампочке в камере Щукина и снял его, но заключенный повесил пакет обратно. Тогда 28-летний охранник колонии сорвал импровизированный «абажур»и нажал тревожную кнопку).

Выйди из камеры, Щукин категорически отказался от досмотра, разделся и предложил провести его прямо в коридоре. Заключенный препирался больше получаса — и задемжурного взял руку в захват для принудительного привода. В ответ Щукин вывернулся и толкнул тюремного охранника — тот потерял равновесие и сильно ударился головой об стену. В результате потерпевший получил легкий вред здоровью.

- ссссссссссссссссссЗа дезорганизацию работы колонии строгого режима Щукин был осужден на два года лишения свободы, и по совокупности с не отбытым сроком получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы. Осужденный сперва заявил о невиновности, но к концу процесса полностью признал вину», — прокомментировала «КП-Новосибирск» старший помощник прокурора Калининского района Наталья Кузнецова.

Ранее Константин Щукин приобрел известность в СМИ, благодаря публикациям «Новой газеты» об издевательствах над заключенными. В период отбытия срока 19-летний зек вместе с подельником отрезал голову местному «активисту», который избивал и насиловал других преступников при попустительстве администрации иркутской колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU