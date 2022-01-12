Почти 22 тысячи новосибирцев вакцинировались от COVID-19 за новогодние праздники

С 30 декабря по 9 января привились почти 22 тысячи новосибирцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 30 декабря по 9 января привились 21 716 новосибирцев. Об этом сообщают в Минздраве Новосибирской области. Первый компонент вакцины поставили 12 136 человек, вторым компонентом привились 11 385 сибиряков.

— Всего в регионе однократно вакцинированы уже 1 390 167 жителей. Завершили вакцинацию — 1 310 230 человек. Это чуть больше 60% всего взрослого населения Новосибирской области. К настоящему моменту регион получил уже 1 970 510 комплектов вакцин против коронавируса, — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В настоящее время в регионе действуют 92 пункта вакцинации в поликлиниках и 98 мобильных бригад, а также дополнительно в торговых центрах организовано 35 мобильных пунктов.

Напомним, как работали пункты вакцинации во время новогодних праздников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.